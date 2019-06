Sara Mortensen évincée de "Plus belle la vie" : le producteur s'explique

La production de Plus belle la vie réagit à la polémique.

Le 11 juin 2019, Sara Mortensen (39 ans), qui interprétait Coralie Blain depuis sept ans dans la série de France 3, révélait qu'elle venait d'apprendre qu'elle était écartée du programme et qu'elle allait être remplacée par une autre comédienne. Elle regrettait également d'avoir appris la triste nouvelle au lendemain du tournage de ce qui était sa dernière scène...

Face au tollé engendré par ce débarquement indélicat, le producteur Sébastien Charbit s'est expliqué auprès de nos confrères de Puremedias.com : "Nous n'avions pas le choix. Je suis le premier déçu du départ de Sara. On sait tout ce que Coralie et la famille Bommel doivent à Sara. On avait conscience que ça allait être un problème, mais il n'y avait pas d'autre option." En effet, Sarah Mortensen a un planning chargé et son rôle important dans la nouvelle série Astrid et Raphaëlle (France 2) allait l'empêcher d'honorer des tournages pour PBLV durant "quatre à cinq mois" par an... Un vrai problème pour l'évolution de l'intrigue.

Sébastien Charbit a tout de même reconnu un couac dans l'annonce de ce futur remplacement. "Je ne savais pas que je l'appelais au lendemain de sa dernière séquence. Je me suis excusé. Il n'y avait pas de calcul : la décision a été prise le lundi et je l'ai appelée le mardi", a-t-il précisé.

Pour rappel, la compagne de Bruce Tessore avait expliqué à nos confrères de Télé Loisirs : "Cette année a été chargée pour moi, j'ai beaucoup tourné dans d'autres fictions. La production de Plus belle la vie avait besoin de moi cet été, mais, pour des raisons personnelles et professionnelles, je ne pouvais pas." Et de regretter : "Au dernier moment, j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit : 'Tu ne reviendras pas à Marseille.' Sans le savoir, j'avais tourné ma dernière séquence la veille."