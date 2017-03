Sara Sampaio : Beauté topless et exotique pour Victoria's Secret

Victoria's Secret possède l'armada d'égéries la plus hot de la planète ! Sara Sampaio se distingue sur une nouvelle campagne publicitaire de la marque américaine. Topless et torride, la bombe portugaise régale ses admirateurs...

Ce n'est pas pour une collection de lingerie ou de maillots de bain que Sara Sampaio prend la pose. Le mannequin de 25 ans prête son visage au nouveau parfum de Victoria's Secret, baptisé Very Sexy Now. Les cheveux mouillés et vêtue d'un charmant shorty dans un décor tropical, Sara adresse à ses fans et aux clientes de Victoria's Secret un regard brûlant de désir.

Ce regard, les Parisiens l'ont récemment croisé au cours de la dernière Fashion Week. Sara Sampaio a activement participé à cette folle semaine consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2017, en défilant pour Balmain, Elie Saab et Mugler. La jeune femme a également assisté au défilé FENTY x PUMA par Rihanna, ainsi qu'à la soirée du magazine CR Fashion Book.

La Paris Fashion Week terminée, Sara a retrouvé sa routine de top model. La jolie brune vient de poser ses valises à Miami, où les Anges de Victoria's Secret réalisent le look book d'une nouvelle collection de sous-vêtements.