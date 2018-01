Sara Zghoul : Le mannequin retrouvé décapité et démembré dans une voiture

Sara Zghoul se présentait comme actrice et mannequin sur Instagram, elle était la maman d'un petit garçon. Son corps a été retrouvé démembré et décapité dans deux valises situées dans le coffre d'une voiture de luxe, garée dans un quartier d'Aloha, dans l'Oregon, le 25 janvier dernier. Son identité a pu être confirmée dès le lendemain comme le rapporte le média local The Oregonian.

Face à la disparition inquiétante de Sara Zghoul, les autorités ont mené l'enquête, très vite dirigée vers la piste d'un homicide après le témoignage de riverains qui ont indiqué avoir entendu des cris. En parcourant une rue de la ville d'Aloha, les policiers sont ainsi tombés sur une BMW suspecte isolée, garée le long d'un trottoir et qui dégageait une forte odeur à l'ouverture du coffre.

Quelques heures après la macabre découverte, un suspect a été interpellé. Son identité n'a pas été dévoilée. Selon les premiers éléments du rapport, celui-ci aurait été retrouvé errant dans un bois, avant d'être transporté à l'hôpital. Il aurait tenté de mettre fin à ses jours en se tranchant la gorge et les veines.

Du côté de l'entourage de Sara Zghoul, c'est la consternation. "Elle était connue pour être quelqu'un de bien (...) C'est une perte énorme pour la communauté", a notamment commenté l'un de ses amis.