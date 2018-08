Sarah Drew (Grey's Anatomy) virée et déçue : Ses révélations !

Les fans de Grey's Anatomy (TF1) n'en reviennent toujours pas... En mars 2018, Sarah Drew a quitté soudainement la série de Shonda Rhimes après avoir incarné pendant neuf ans le Docteur April Kepner. L'actrice de 37 ans a été écartée, ce qui a notamment révolté son partenaire à l'écran, Jesse Williams. Quatre mois après son départ, elle a décidé de briser le silence !

C'est lors d'une interview accordée au site américain Hollywood Reporter que Sarah Drew s'est confiée pour la première fois sur son éviction surprise à l'issue de la saison 14 : "On m'a dit qu'il y avait trop de personnages dans la série et qu'ils avaient besoin de réduire les effectifs car ils ne pouvaient pas servir efficacement tous les personnages. Ils ne voulaient pas que l'un de nous reste en arrière-plan et n'ait pas grand-chose à raconter."

"Krista Vernoff m'a dit qu'elle avait l'impression qu'April avait traversé tellement de choses en s'en sortant toujours et qu'elle ne savait pas ce qu'elle pourrait lui faire subir à nouveau. C'était vraiment difficile d'entendre ça", a ajouté Sarah Drew en mentionnant la co-productrice de Grey's Anatomy qui avait évoqué son départ "pour des raisons artistiques". "Mais, elle a dit beaucoup de choses élogieuses sur le travail que j'ai fait, en particulier sur la saison 14", a conclu l'actrice.

Que ses fans se rassurent, ils retrouveront Sarah Drew dans le film Indivisible (dont la sortie est prévue pour le 26 octobre 2018 en France). Elle donnera la réplique à Jason George (Grey's Anatomy) et Eric Close (Nashville).

