Sarah Drew quitte Grey's Anatomy : son bouleversant message à l'équipe

Clap de fin pour l'actrice Sarah Drew. Son personnage, April, quitte définitivement Grey's Anatomy à l'issue de la saison 14, dont le final est diffusé ce mercredi 16 mai 2018 sur TF1. Et impossible pour l'actrice de 37 ans - qui campe ce rôle depuis 2009 - de ne pas adresser un dernier message à ses partenaires à l'écran. Aussi s'est-elle saisie de son compte Instagram en début de semaine, afin de leur faire une tendre déclaration.

"Ils font partie des gens que j'aime le plus sur cette Terre. Tourner cette dernière scène a été un moment rempli de joie et de tristesse en même temps. Je suis reconnaissante d'avoir eu la chance de connaître de si formidables personnes, qui m'ont aimée durant ces neuf dernières années", a-t-elle notamment écrit en légende d'une photo de l'équipe.

Sans surprise, elle n'a pas manqué d'avoir une attention particulière envers Jesse Williams, qui jouait son ancien compagnon dans la série médicale de ABC : "Jesse et moi avons raconté des histoires compliquées à travers les années et c'est dans ces moments-là que nous nous sommes soutenus l'un l'autre. Notre collaboration sur cette série était tellement douce, complice et faite de défis (de la meilleure des façons). Nous avons raconté des histoires qui sont importantes, qui ont touché les gens et permis à certains de trouver un endroit sûr pour aimer, pleurer, faire son deuil ou grandir. Je serai pour toujours reconnaissante à mon co-capitaine pour ces 9 ans d'amitié et pour l'opportunité d'avoir raconté ces belles histoires ensemble. Merci Jesse."