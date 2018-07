Sarah Ferguson : Sa fille la princesse Eugenie humiliée, la duchesse révoltée

Au cours de sa longue carrière de chroniqueuse dans la presse anglaise, Jan Moir, 59 ans, est loin de ne s'être fait que des amis. Entre positions très conservatrices, dont la famille royale a souvent fait les frais (la duchesse Meghan de Sussex tout particulièrement ces derniers mois), et coups d'éclat qui ont fait des remous dans l'opinion publique (ses commentaires en 2009 sur la mort de Stephen Gately de Boyzone, concernant son orientation sexuelle et avant même qu'il soit enterré, avaient très largement choqué), chacun de ses billets – d'humeur – pour le Daily Mail promet de ne pas être consensuel. Le dernier en date, consacré au mariage prochain de la princesse Eugenie d'York, lui vaut d'essuyer une riposte cinglante de la mère de l'intéressée, Sarah Ferguson.

La duchesse d'York n'a guère goûté qu'on fasse passer sa fille cadette pour une profiteuse qui n'a rien accompli de notable en matière de carrière et qu'on la traite de "mouette" profitant "du riche sillage de la reine pour se servir dans la pêche royale". Désapprouvant avec véhémence qu'Eugenie, 28 ans, puisse avoir droit à un mariage royal grandiose à Windsor le 12 octobre prochain tout comme son cousin le prince Harry le 19 mai dernier, Jan Moir conclut sa diatribe sur ces mots très durs : "N'y aura-t-il pas tout un tas de gens qui, quoique aveuglés cette fois encore par la pompe et le faste cérémoniel de la ville de Windsor, se demanderont une fois de plus 'Eugenie qui ça ?'."

"Incendiaire" et "malveillant"

Cette chronique assassine a notamment suscité une réponse musclée, dans une lettre ouverte, d'une certaine Sarah Wade, laquelle dirige une association dont la duchesse d'York est la marraine. Cette dernière a partagé la publication en question : "Je ne saurais être plus d'accord avec cette lettre concernant l'article écoeurant que Jan Moir a écrit au sujet de la princesse Eugenie et de Jack [Brooksbank, son amoureux depuis sept ans et son fiancé depuis janvier dernier, NDLR]. C'est de la persécution [bullying dans le texte, NDLR] dans toute sa splendeur, en se cachant derrière un journal pour commenter la vie de gens qu'on n'a jamais rencontrés", a-t-elle écrit en légende sur son compte Instagram, adressant la publication à de nombreux titres de presse britanniques et fustigeant en hashtag cet "abus".

"Je suis consternée par cet article au vitriol, commence Sarah Wade après s'être présentée et avoir décrit son lien avec la duchesse d'York. Je voudrais mettre en question de la pertinence de ce papier : s'agit-il de mettre un jeune couple mal à l'aise ou de faire en sorte qu'il ait honte des choix qu'il a faits pour son mariage, ou bien s'agit-il de susciter de la colère et de la haine à leur encontre ? Dans un cas comme dans l'autre, le résultat est négatif et équivaut à de la persécution. Le langage employé est incendiaire et clivant, suggérant que la princesse a 'une soif d'extravagance et de glamour qui est en tout point aussi colossale que celle de sa mère Fergie' et portant des jugements sans aucun fondement sur le fait que la princesse n'a 'rien fait de notable'. J'aimerais poser la question de savoir si Jan Moir a déjà rencontré la princesse Eugenie ou passé du temps avec elle, ou si la source de son mépris malveillant pour une jeune femme de 28 ans est le résultat d'années d'abus infondés et offensants du Daily Mail envers la princesse et sa famille. Il est impératif de soutenir la liberté d'expression, mais pas quand l'intention est de faire du mal à quelqu'un ou d'en inciter d'autres à le faire, or c'est précisément ce que l'article de Jan Moir fait."