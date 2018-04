Sarah Fraisou amincie et prête pour une nouvelle chirurgie esthétique

Régulièrement, Sarah Fraisou partage des bribes de sa vie avec ses fans, sur Instagram. Et récemment, certains abonnés ont découvert que la future femme de Sofiane avait perdu du poids. C'est tout d'abord une photo sur laquelle elle posait avec un jogging rouge de la marque Adidas qui leur avait mis la puce à l'oreille. Et pour ceux qui en doutaient encore, la brune pulpeuse - que l'on retrouvera prochainement dans Les Anges 10, sur NR12 - a posé avec une robe moulante qui dévoilait clairement sa nouvelle silhouette, vendredi 13 avril 2018.

Si pour l'heure, Sarah Fraisou n'a pas dévoilé le nombre de kilo qu'elle a perdu, elle a révélé être prête à subir une nouvelle opération de chirurgie esthétique. "Soon big big change in my life #life #stress #newlife #choice @bodytravel.fr", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle apparaît rayonnante. Mais elle n'en dit pas plus sur se gros changement qui se profile. Fera-t-elle une réduction mammaire comme elle l'a évoqué lors de différentes interviews ? Ou souhaitera-t-elle une fois de plus se faire une liposuccion ? Affaire à suivre.