Sarah Fraisou au Festival de Cannes : Les internautes la trouvent "trop grosse"

Être une star de télé-réalité et se rendre à Cannes durant le Festival international du film, pour certains, cela ne rime à rien. Mais qu'importe, après que Sarah Lopez a monté les marches avec panache ce jeudi 18 mai et après avoir fait forte impression avec ses fidèles Mélanie Amar et Eddy Ben Youssef dès leur arrivée sur la Croisette, Sarah Fraisou fait de nouveau parler d'elle.

La jeune femme à la poitrine XXL, qui s'est affichée avec son mystérieux petit ami sur Instagram il y a peu, a enflammé le Festival avec une tenue qui rappelle sans doute le style de la sublime Dita Von Teese. Mais cette tenue ne passe pas auprès de ses nombreux fans... "Je suis la seule à trouver que cette robe ne la met pas du tout en valeur ?" ou "Elle te grossit cette robe, c'est dommage", pouvait on lire dans les commentaires du cliché la mettant en scène face à un miroir.

Mais ce n'est pas tout, certains internautes n'y sont pas allés de main morte et n'ont pas hésité à se montrer blessants avec la candidate des Anges 9 en critiquant son poids ou ses "quelques kilos en trop" : "Mdr... C'est marrant... Même après 3 lipos c'est toujours pareil", "Elles sont où les opérations que t'as faites, là" et même "T'es sûre tu t'es fait opérer ?" ou encore "Dita ? Oui mais qui a mangé un éléphant alors", a-t-on également lu. Pour rappel, Sarah Fraisou a eu recours à de nombreuses opérations de chirurgie esthétique dernièrement qu'elle n'avait pas hésité à filmer pour ses fans.

Enfin, les followers de la pulpeuse brune ont remis en doute la légitimité de sa présence au Festival de Cannes : "Ils invitent vraiment n'importe qui au Festival de Cannes", "Non tu vas pas aller à Cannes quand même, la honte", "Mais du coup, c'est qui elle pour monter les marches ?", "T'as rien à foutre là-bas !".

Par chance, Sarah Fraisou peut compter sur le soutien de nombreux fans. Venues à la rescousse de la starlette, des dizaines de personnes ont souligné qu'elle était une "Beauté", qu'elle était également "Magnifique" et qu'il fallait qu'elle "reste comme elle est." Comme c'est touchant !