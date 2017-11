Sarah Fraisou balance sur l'attitude de Kim Glow en off : "Elle est possédée"

Lors du tournage des Vacances des Anges 2 (NRJ12), Sarah Fraisou a eu l'occasion de rencontrer Kim, ex-Marseillaise (W9) elle aussi au casting. Et, comme elle l'a révélé au cours d'un Facebook Live diffusé sur la page de Purepeople, elle a été "choquée par le personnage".

"J'ai fait des interviews en disant que Kim aurait pu être une de mes amies, qu'à l'écran elle me faisait vachement rire", confie Sarah Fraisou. Mais, lorsqu'elle s'est retrouvée sur le même tournage que la bimbo, la brunette a réalisé qu'elle était "complètement malade mentale".

"Une fille qui, à 4h du matin, sort du fin fond d'un buisson de la maison, vous vous dites qu'elle est possédée...", lance alors celle qui a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Sofiane après sa rupture avec Malik.

"Elle a vraiment un problème psychologique. Elle est allée jusqu'à me dire : 'Tu vas voir, je vais t'égorger'", raconte Sarah Fraisou. Et de poursuivre : "Elle attendait que je la tape pour que je me fasse virer. Sauf que je suis plus intelligente que ça, et elle a craqué toute seule dans son délire."

Sarah Fraisou a également évoqué la violente dispute de Kim et Amélie Neten en off dans Les Vacances des Anges 2. D'après elle, Kim "s'est tapé la tête contre le marbre côté gauche alors qu'Amélie l'avait tapée côté droit"...

