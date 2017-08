Sarah Fraisou, blessée par les épreuves : "Cette année a été la plus dure..."

Dimanche 6 août 2017, Sarah Fraisou (Les Vacances des Anges 2 sur NRJ12) a fêté son 23e anniversaire auprès de sa famille, de quelques amis et de son petit ami à Hammamet en Tunisie.

Sur Instagram, la jeune femme à l'incroyable décolleté a décidé de s'épancher à cette occasion. Consciente d'avoir vécu une année faite de hauts et de (très) bas - notamment via sa rupture tumultueuse avec son ex Malik -, Sarah a tenu à remercier les siens pour leur soutien. "Merci pour ces magnifiques cadeaux. Je vous aime de tout mon coeur les amours de ma vie : Mon frère, ma maman, Eddy et mon homme. Merci d'être là avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Cette année a été la plus dure pour moi, j'ai dû m'accrocher, je suis tombée sur de mauvaises personnes sur mon chemin mais grâce à vous j'ai pu m'en éloigner et je vous en remercie. Vous avez su me relever, me réconforter et grâce à vous je me suis relevée encore plus forte que jamais", a-t-elle indiqué en légende d'un cliché représentant les cadeaux de ses proches, des accessoires de mode assez luxueux.

Et Sarah de poursuivre en s'adressant directement au nouvel homme qui fait battre son coeur, homme dont on ignore encore l'identité : "Et toi, mon homme ma vie, je remercie le bon dieu de t'avoir mis sur ma route car chaque jour à tes côtés fait de moi la femme la plus heureuse au monde (moi qui avais fait une croix sur l'amour ). Je t'aime"

Une bien jolie déclaration...