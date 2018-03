Sarah Fraisou cambriolée et choquée : "J'ai perdu 30 000 euros, j'en ai pleuré"

Après ses vacances à Dubaï, au cours desquelles son compagnon Sofiane l'a demandée en mariage, Sarah Fraisou s'est envolée pour la Thaïlande. Et, alors qu'elle profitait de son séjour, la candidate des Anges 10 (NRJ12) a appris qu'elle s'était fait cambrioler.

"J'étais en vacances (...) et ma belle-soeur m'a appelée pour me demander si on avait laissé la fenêtre ouverte, mais pas du tout. J'ai reçu quelques photos de mon appartement. Je ne vais pas mentir, j'en ai pleuré. On a l'image de personnes qui gagnent de l'argent facilement, mais il ne faut pas oublier qu'on travaille tous les jours. J'ai un peu l'impression que c'est un viol. On est entré dans mon intimité, on m'a marché dessus", nous a-t-elle confié lors de la conférence de presse de l'émission, vendredi 9 mars 2018.

Sarah Fraisou et son homme en ont eu au total pour "30 000 euros de dégâts". La brune pulpeuse a donc pris la décision de porter plainte. "J'ai appris que les mecs faisaient toutes les chichas pour vendre mes sacs... Franchement, ça ne leur apportera rien. Mais qu'il les gardent et j'espère qu'ils crèveront avec", a-t-elle conclu.

C'est sur Snapchat que la jeune femme avait annoncé la mauvaise nouvelle, en larmes : "Je viens d'apprendre qu'on vient de taper mon appartement. On l'a retourné, mais je ne vous explique même pas comment .(...) Si vous avez bien compris la chose, ce soir on est venu chez moi, on a tout pris. On a vidé l'appartement, on l'a retourné. Je ne vous explique même pas dans quel état on est." Sarah avait ensuite adressé un message aux cambrioleurs : "Je sais même pas quoi vous souhaiter, brûlez en enfer ! Au lieu de voler faites quelque chose de votre vie !"

Depuis, elle a pris la décision de quitter cet appartement. Sofiane et elle ont acheté un nouveau nid douillet comme elle nous l'a expliqué. Espérons qu'il ne sera pas "visité" comme l'ancien.

