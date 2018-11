Sarah Fraisou dévoile sa transformation physique après un mois de régime

Sarah Fraisou est fière de sa transformation physique et elle a bien raison. La pulpeuse candidate des Anges vient une nouvelle fois de faire beaucoup parler d'elle en divulguant un avant/après très parlant. C'est sur Instagram qu'elle a publié un montage sur lequel on peut la voir amincie. En légende, on apprend qu'elle a perdu quinze kilos.

Passée de 115 à 100 kilos, elle a positionné une ancienne photo d'elle en maillot à côté d'une autre en jupe et débardeur court. Sur le deuxième cliché on voit bien qu'elle a notamment perdu du ventre. "Voilà ça fait un moment que je suis en régime. Je voulais vous donner les premiers résultats après un mois de régime et une réduction mammaire. -15 kg, les efforts ça paye, ce n'est que le commencement. Tout ça sans une séance de sport. Maintenant, on attaque le sport et on continue le régime. Et un grand merci à Body Travel pour la réduction mammaire, ça a changé ma vie !!!!! Que des mauvaises langues pour les personnes qui pensent que je rentre mon ventre ou que mon tatouage a disparu, je fais un live dans quelque minutes !!!! (j'ai une salle tête voilà pourquoi le smilley)."