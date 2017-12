Sarah Fraisou en bikini à Dubaï : Son maxi-décolleté fait encore sensation !

Sarah Fraisou assume sa silhouette généreuse et elle a bien raison !

Actuellement en vacances à Dubaï avec son chéri Sofiane - avec qui elle vient de fêter son premier anniversaire de couple -, la starlette de télé-réalité de 25 ans récemment aperçue dans Les Vacances des Anges 2 sur NRJ12 a décidé de se dévoiler en bikini sexy sur son compte Instagram très suivi. Il faut dire qu'avec des températures avoisinant les 27 degrés toute la semaine, Sarah avait de quoi déambuler en maillot de bain !

C'est donc autour d'une piscine du Zero Gravity que la jeune femme a pris la pose, de profil et un verre à la main, pour le plus grand bonheur de ses abonnés. "Sun sun sun", commentait-elle simplement en légende du cliché ensoleillé. Bien entendu, comme d'habitude, les internautes n'ont pas tardé à se manifester pour donner leur avis sur cette dernière publication.

"Tu es trop belle ma Sarah", "Avec ça tu flottes non ?", "Le maillot n'est pas super classe... Mais tu es belle !", "Les enfants au bord de la piscine doivent être choqués !", "Pas besoin de bouée", pouvait-on lire parmi les premières réactions. Une chose est sûre, Sarah Fraisou est habituée aux remarques parfois désobligeantes et ne semble plus s'en formaliser.

Bravo Sarah.