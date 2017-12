Sarah Fraisou en bikini : Moquée à cause de ses formes, elle réplique !

Qu'on se le dise, Sarah Fraisou est bien dans sa peau et n'a que faire des moqueries. Elle l'a une fois de plus prouvé sur son compte Instagram. La candidate des Vacances des Anges 2 sur NRJ12 est actuellement en vacances à Dubaï avec son chéri Sofiane. Le couple qui est ensemble depuis un an profite du soleil.

L'occasion pour les followers de la sensuelle de brune de la voir en bikini. Mais voilà, certains haters n'ont pas hésité à se moquer de son physique. Il y a quelque jours, nous avions relevé quelques-unes des critiques postées sous une de ses photos : "Tu es trop belle ma Sarah", "Avec ça tu flottes non ?", "Le maillot n'est pas super classe... Mais tu es belle !", "Les enfants au bord de la piscine doivent être choqués !", "Pas besoin de bouée".

Des mots durs que la star de télé-réalité a lus mais qui ne l'ont pas minée. Lundi 18 décembre, la plantureuse starlette a posté une nouvelle photo d'elle en bikini ainsi commentée : "I like my curves that you like or not [J'aimes mes formes que vous les aimiez ou non, NDLR] ‼️‼️‼️ kiss from #dubai #curves #frenchgirl #tunisiangirl #zerogravitydubai."