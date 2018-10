Sarah Fraisou et Ophélie Meunier en couple face à l'impitoyable Kylian Mbappé

Tout comme Sarah Fraisou, Ophélie Meunier a assisté à l'écrasante victoire du PSG 5-0 avec un quadruplé du jeune champion Kylian Mbappé réalisé en l'espace de 13 minutes. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. La journaliste de 30 ans était comme toujours aux côté de son époux Mathieu Vergne. Celle qui anime Zone interdite sur M6 n'a quant à elle pas gagné le match des audiences le 7 octobre 2018 puisque son enquête Les maisons de retraite et le maintien à domicile... Le scandale des personnes âgées maltraitées ne s'est placée qu'en quatrième position derrière les film Retour chez ma mère, leader sur TF1, Jeux de pouvoir sur France 2 et la série Les Enquêtes de Murdoch sur France 3.

Le comédien Rayane Bensetti, en retrait depuis la mort de son père, se trouvait également dans les tribunes du Parc des princes et a été photographié avec le sourire. Il se trouvait près du rappeur La Fouine, de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Raymond Domenech et de sa compagne Estelle Denis. Le sculpteur et musicien Richard Orlinski a également vécu la folle soirée du PSG au plus près.