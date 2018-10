Sarah Fraisou et Princess Erika, réunies pour Ahmed Sylla et la série "Access"

L'actualité est chaude pour Ahmed Sylla. Alors que l'humoriste et comédien sera dès le 31 octobre 2018 dans les salles obscures avec la comédie dramatique Chacun pour tous, son actu nous renvoie également vers la petite lucarne. En effet, l'acteur a développé avec C8 une nouvelle série, Access, que la chaîne de la TNT diffusera à partir du mercredi 7 novembre à 21h. Le 23 octobre dernier, l'équipe de la série et un parterre d'invités prenaient part à une grande avant-première dans l'immense salle de l'UGC Normandie sur les Champs-Élysées.

Ahmed Sylla, qui joue Yanis, une jeune star du web engagée dans Sketchs & Associés, une émission TV en perte de vitesse, était bien évidemment la vedette du soir, aux côtés des autres acteurs parmi lesquels Mathilda May, Amir El Kacem (la révélation d'Abdel et la comtesse), Julie Bargeton, Vanessa Dolmen, Lara Fèvre mais aussi ceux qui jouent les parents de Yanis à l'écran, Princess Erika et Mc Jean Gab1. Cette comédie développée par Thomas Pone, Moussa Sylla et Varante Soudjian alterne les sketchs tournés pour l'émission et des situations cocasses vécues dans les coulisses du programme.

Dans le public, de nombreux invités ont répondu présent, Sarah Fraisou en tête. La pulpeuse star de télé-réalité a pris la pose, tout comme la réalisatrice Isabelle Doval, Elisa Bachir Bey, Noah Lunsi, Tarek Boudali, le DJ et architecte Richard Orlinski (qui a d'ailleurs offert un Kong aux couleurs d'Access à Ahmed Sylla), Karidja Touré, Charlie Bruneau ou encore la star de Neuilly sa mère, Samy Seghir.