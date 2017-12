Sarah Fraisou fiancée : Sofiane la demande en mariage !

Sarah Fraisou a vécu un moment fort en émotion.

A la suite de sa rupture douloureuse avec Malik, la candidate des Vacances des Anges 2 (NRJ12) a retrouvé l'amour dans les bras de Sofiane. Et pour le premier anniversaire de leur relation, les tourtereaux se sont envolés pour Dubai en compagnie de la maman et le frère de la candidate de télé-réalité. L'occasion pour le jeune homme de réserver une belle surprise à sa douce : une demande en mariage.

Devant de nombreux clients de l'hôtel dans lequel ils résident, Sofiane a demandé Sarah Fraisou en fiançailles. En larmes, la brune pulpeuse n'a pas hésité une seule seconde avant de dire "oui" à son homme, comme l'atteste une vidéo qu'elle a dévoilée. "#demandeenmariage #justemagnifique #desert #dubai #fiancailles #mylove #suprise", peut-on lire en légende de la publication.

Sans surprise, les internautes n'ont pas tardé à féliciter les tourtereaux pour leur bel engagement. "Waw très belle surprise profite en et bon voyage la best", "Tout le bonheur du monde", "Waw tous mes meilleurs voeux", "Félicitations je vous souhaite que du bonheur", "Félicitations à vous deux et beaucoup de bonheur", a-t-on notamment pu lire.

Nous adressons toutes nos félicitations à Sarah et Sofiane.