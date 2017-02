Sarah Fraisou (Les Anges 8) critiquée sur son physique : Sa réponse cash !

Sarah Fraisou n'en a que faire des critiques !

Fière de ses formes voluptueuses, l'ex-candidate des Princes de l'amour (W9) et des Anges (NRJ12) poste régulièrement des photos sexy sur Instagram. Mais celles publiées lors de son récent séjour en Thaïlande ont fait débat. En plus d'avoir mis en avant son fessier bien rebondi, Sarah Fraisou s'est immortalisée en train de barboter dans une piscine à Phuket. Des instantanés qui mettait en avant son imposante poitrine. Résultat ? Nombreux sont les internautes à l'avoir accusée d'être vulgaire.

Des critiques qui passent au-dessus de la tête de la candidate de télé-réalité. "Je suis en maillot de bain en vacances, donc je fais juste partager mes photos de vacances. Je pense que si je faisais 20 kilos de moins, on n'en aurait pas parlé. Je pense que c'est une photo tout a fait normale", a confié Sarah Fraisou lors de son passage dans le Mad Mag de NRJ12, lundi 13 février. Et d'ajouter : "Ça ne me touche pas du tout. Comme on dit, l'ignorance est le meilleur des mépris. J'ai toujours posté ce que j'avais envie de poster. Il faut de tout pour faire un monde. Je lis tous les jours les commentaires mais ce n'est pas pour autant que je leur réponds."

Ses détracteurs sont prévenus !