Sarah Fraisou loin de son fiancé : "C'était très compliqué"

Sarah Fraisou fera prochainement son retour dans nos petits écrans. La jeune femme a accepté de faire une apparition dans Les Anges 10 (NRJ12) et s'est donc envolée pour Los Angeles durant plusieurs semaines. Si elle s'est beaucoup amusée durant le tournage, elle n'a pas caché que la séparation d'avec Sofiane avait été "très compliquée".

"On ne s'est jamais vraiment séparés. Vu qu'on est tout le temps ensemble et que d'un coup, on se sépare pendant une grosse période parce que je pars en tournage, c'était très compliqué. Il est quand même venu me voir, ça m'a fait super plaisir", nous a confié Sarah Fraisou lors de la conférence de presse de la télé-réalité organisée le 9 mars dernier. Et de préciser que son homme acceptait qu'elle participe à ce genre de programme car quand il l'a connue, il savait à quoi s'attendre.

La brune pulpeuse est ensuite revenue sur la demande en mariage que Sofiane lui a faite lors de leurs vacances à Dubaï. Elle n'a en revanche pas pu nous dire quand leur union serait célébrée : "C'est compliqué, je suis en plein déménagement. J'ai acheté un appartement. On laisse le temps au temps et on verra quand ça va se passer."

