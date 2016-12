Sarah Fraisou, Nabilla : Les icônes de télé-réalité face à la justice...

Durant l'année 2016, certaines stars de télé-réalité ont eu des petits soucis (voire de gros soucis) avec la justice française. Inévitablement, les moindres faits et gestes de ces starlettes ont été suivis par le public qui s'est passionné pour ces affaires !

Sarah Fraisou, femme battue et fusillade ?

Sarah Fraisou n'a pas eu une année 2016 facile. Alors qu'elle pensait avoir trouvé l'amour auprès de Malik en mai dernier, la jolie brune des Anges 8 (NRJ12) a vu son histoire d'amour tourner au vinaigre après ses fiançailles quelque peu précipitées en juillet. Pire que ça, à la fin de l'été, elle aurait reçu des coups de la part de son compagnon (elle en a fourni la preuve lors de son passage dans le Mad Mag de NRJ12) avant de rompre définitivement avec lui. Elle a même perdu une dent au passage !

Quelques semaines plus tard, fin septembre, une fusillade éclatait dans le bar à chichas tenu par Malik à Argenteuil. Le jeune homme partageait aussitôt ses blessures sur Snapchat – il a été touché par balle à la jambe ! – et accusait par la même occasion son ex, Sarah Fraisou, d'être l'instigatrice de cet acte odieux. Bien entendu, la jeune femme a aussitôt nié avoir un quelconque lien avec ce qui ressemble à un règlement de comptes et a porté plainte pour diffamation contre Malik. Nous attendons une décision de la justice.

Nabilla, le jugement rendu

C'est une histoire que la France entière a suivie. Nabilla avait grièvement blessé son compagnon Thomas Vergara avec un couteau lors d'une dispute survenue dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014 à Boulogne-Billancourt. Après un passage de six semaines en prison dans la foulée, Nabilla attendait la tenue de son jugement en mai 2016 pour "tentative d'homicide involontaire" et "violences volontaires aggravées".

Le 19 mai 2016, Nabilla – soutenue par Thomas – écopait finalement de 24 mois d'emprisonnement dont six mois ferme, une peine aménageable. Pour rappel, le procureur du tribunal correctionnel de Nanterre avait requis trois ans d'emprisonnement contre l'ex-bimbo, dont deux ans et quatre mois avec sursis (soit huit mois ferme).

Naturellement, Nabilla a choisi de transformer ses six mois de prison ferme en travaux d'intérêt généraux. Elle a également dû verser 10 000 euros à la caisse d'assurance maladie et se soumettre à une obligation de soins psychologiques.

Depuis octobre dernier, Nabilla et Thomas continuent de vivre le grand amour à Londres, où ils ont élu domicile pour retrouver une vie loin de la pression médiatique.

Souhaitons-leur une année 2017 plus calme !