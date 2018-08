Sarah Fraisou : Sa poitrine XXL affole les internautes

Sarah Fraisou est une nouvelle femme depuis qu'elle a subi trois opérations de chirurgie esthétique en avril 2018 en Tunisie - un lifting mammaire avec prothèses, une liposuccion complète et une autre pour le double menton. Active sur les réseaux sociaux, la candidate des Anges 10 (NRJ12) a une nouvelle fois dévoilé sa silhouette sur une photo qui a affolé les internautes.

Samedi 11 août 2018, Sarah Fraisou s'est affichée vêtue d'un top décolleté qui révélait sa poitrine généreuse lors de ses vacances à Marrakech (Maroc) au Baolï Beach, un club qui comprend un restaurant et une piscine. La jolie blonde n'a pas hésité à immortaliser le moment en posant sur un quad. Si elle prenait du bon temps, Sarah Fraisou ne s'attendait sûrement pas à faire autant réagir les internautes...

Dès la publication de la photo, Sarah Fraisou a reçu des centaines de messages. Entre moqueries, critiques et soutien, les réactions ont été vives. "C'est de l'abus, tu vas vraiment de plus en plus loin. Ça en devient ridicule" ; "Vulgarité bonjour !" ; "Dommage avec un.beau visage comme le tien" ; "Tu es très belle, n'écoute pas les autres", pouvait-on lire dans les commentaires.