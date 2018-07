Sarah Fraisou : Son décolleté XXL fait réagir sur la Toile !

Depuis qu'elle s'est envolée pour la Tunisie pour subir trois opérations de chirurgie esthétique (un lifting mammaire avec prothèses, une liposuccion complète et une autre pour le double menton), Sarah Fraisou se sent bien dans sa peau. La candidate des Anges 10 (NRJ12) n'hésite d'ailleurs plus à dévoiler sa nouvelle silhouette sur les réseaux sociaux. Lundi 3 juillet 2018, elle a réitéré l'expérience. Résultat ? Les internautes ont vivement réagi...

Sarah Fraisou s'est emparée de son compte Instagram pour publier un selfie alors qu'elle s'apprêtait à aller dormir. Si elle affichait sa belle chevelure blonde, c'est surtout son décolleté qui a fait sensation. La candidate des Anges 10 a reçu de nombreuses critiques mais elle a pu compter sur le soutien de ses fans. "Regardez-vous dans un miroir avant de dénigrer les gens comme vous le faites", pouvait-on lire dans les commentaires.