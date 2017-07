Sarah Fraisou, son ex-Malik choque : Amendes, arme à feu... Ses étranges vacances

Malik, ex-compagnon de Sarah Fraisou (Les Anges 9), est actuellement en vacances en Thaïlande avec des amis. Si, comme n'importe quel touriste, il profite des plages paradisiaques et s'essaie à la plongée, le jeune homme, qui avait créé la surprise il y a quelques mois en dévoilant être devenu papa, prend aussi plaisir à ne pas respecter le code de la route et à jouer avec des armes à feu...

Malik partage tous les jours ses aventures avec ses followers, lesquels ont pu se rendre compte que le jeune homme joue à des jeux très dangereux. Comme la majorité des Thaïlandais, Malik et ses amis se déplacent en scooter. Si les limitations de vitesse ou l'obligation du port d'un casque ne sont pas vraiment respectés là-bas, l'ex de Sarah et ses amis semblent prendre un malin plaisir à défier l'autorité en roulant par exemple beaucoup trop vite. En plus de ne pas s'en cacher, il s'amuse, comme on peut le voir dans une vidéo, d'avoir "tous les jours des amendes". On peut même l'entendre dire que les policiers peuvent aisément être corrompus.

Mais ces agissements ne sont pas ce qu'il y a de plus choquant. Malik a en effet posté une vidéo troublante lorsque ses amis et lui se sont rendus dans un centre de tirs. Si cette activité est tout à fait légale, le jeune homme est allé trop loin en pointant son arme sur le visage d'un des responsables du lieu. Un geste fait sur le ton de la "blague" (on ne sait pas si le pistolet était chargé ou non) qui n'a pas du tout fait rire le professionnel ! Ce dernier a même "pété un plomb" (et ça se comprend), comme le précise un Snap. Dans la vidéo, on entend d'ailleurs un des amis de Malik calmer l'homme en question.

En mars dernier, Eddy, star de Secret Story 7 et des Anges, avait lui aussi créé la polémique en posant avec une arme.