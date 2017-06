Sarah Fraisou taclée sur son poids par Milla Jasmine : Sa violente réaction !

Entre Sarah Fraisou et Milla Jasmine : c'est la guerre. Aucune réconciliation n'est à envisager ! Dès qu'elles le peuvent, les deux jeunes femmes s'écharpent sur les réseaux sociaux et elles n'y vont pas de main morte. Le dernier clash en date ? Une histoire de kilos en trop et de chirurgie esthétique, pour ne pas changer.

Depuis le tournage des Anges 9, les deux starlettes de télé-réalité ne se supportent plus et n'hésitent pas à le faire savoir par messages interposés. Ce week-end, c'est l'ex de Jordan qui a lancé les hostilités en taclant Sarah sur "ses quelques kilos en trop", ce à quoi celle qui dévoilait son opération de chirurgie esthétique sur Snapchat a décidé de répondre à sa manière.

Dans sa vidéo postée sur le réseau social, Milla Jasmine dévoile que la caméra ajoute 5 kilos à son poids normal lorsqu'elle se filme, ajoutant que "cela ne veut pas dire que Sarah Fraisou est mince en vrai, attention"... Ni une ni deux, la principale intéressée ne s'est pas fait prier pour répondre sur Snapchat : "Mes kilos en trop, avec ou sans caméra, je les aime et je les assume. Même quand je me fais une lipo, je ne jette pas ma graisse. Je suis biodégradable all natural ! En ce qui te concerne, hmmm 5 kilos de plastique oh effectivement à la caméra, zut ça se voit. Tu es faite de bouteilles et capotes recyclées. Retourne dans ta benne à ordures et arrête de parler avec moi." Et de conclure, sur le même ton : "Vive le tri sélectif."

Même en Grèce sur le tournage de la deuxième saison des Vacances des Anges, la brune aux formes généreuses qui dévoilait il y a peu être en couple depuis près de six mois avec un inconnu du grand public n'hésite pas à remettre à sa place ceux qui la critiquent. Et elle a bien raison !