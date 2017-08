Sarah Hyland célibataire: La star de Modern Family a rompu avec Dominic Sherwood

L'un et l'autre n'avaient plus partagé de photos de couple depuis plusieurs mois, une absence sur les réseaux sociaux qui laissait présager une rupture entre Sarah Hyland et Dominic Sherwood. La séparation de la star de la série Modern Family (qui incarne le personnage de Haley Dunphy) et du héros de Shadowhunters (alias Jace Wayland) vient d'être annoncée par un ami proche à Entertainment Tonight.

Si les raisons de la rupture ne sont pas évoquées, la fin de leur histoire se serait déroulée pacifiquement, Sarah Hyland, particulièrement amaigrie ces derniers temps, et Dominic Sherwood ayant même choisi de rester amis après être restés ensemble durant plus de deux ans.

Tous les deux au casting du film Vampire Academy en 2014, les deux jeunes acteurs avaient rendu leur love story publique en mars 2015 après avoir assisté à un match des Lakers au Staples Center de Los Angeles. Prêts à officialiser, Sarah Hyland et Dominic Sherwood avaient partagé des baisers sans se cacher. Le bonheur retrouvé, pour la star de Modern Family, qui avait précédemment vécu une histoire difficile, marquée par la violence de son petit ami.

Habituée à exposer son amour pour Dominic sur sa page Instagram, Sarah Hyland n'avait pas manqué de fêter leur deuxième anniversaire en février dernier en postant une photo d'eux deux. C'est à ce même moment que Dominic Sherwood s'était confié avec tendresse sur sa compagne. "Sarah fait que je veux être une meilleure version de moi-même. C'est ce que j'aime le plus chez elle. Elle m'inspire pour être une meilleure personne", avait confié l'acteur britannique de 27 ans à Entertainment Tonight.