Sarah Hyland de plus en plus maigre : L'actrice de Modern Family inquiète...

La Toile s'inquiète pour la jolie Sarah Hyland. Ces dernières semaines, celle qui incarne Haley Dunphy dans la série télévisée Modern Family a perdu beaucoup de poids et n'a plus que la peau sur les os. Sur ses dernières photos, publiées sur sa page Instagram, la comédienne de 26 ans est apparue encore plus mince qu'à l'accoutumée, à tel point que certains de ses nombreux abonnés se sont demandé si elle n'avait pas sombré dans l'anorexie.

Face à ces commentaires, la belle a tenu à rétablir la vérité dans un long message, publié sur sa page Twitter. "J'aimerais vous parler de quelque chose qui est très commenté en ce moment sur les réseaux sociaux : mon poids. Ce n'est pas mon genre de faire ça mais j'aimerais vous expliquer quelques petites choses. Cette année est loin d'avoir été l'une des meilleures de ma vie. Peut-être qu'un jour, je me déciderais à en parler mais pour le moment, j'aimerais qu'on respecte ma vie privée. Cette année a apporté beaucoup de changements, dont certains physiques", a-t-elle commencé.

La jeune femme qui a subi une greffe de rein il y a quatre ans, après s'être battue depuis toute petite contre une dysplasie rénale a ajouté qu'elle ne pouvait plus faire de sport et qu'elle avait passé beaucoup de temps alitée, d'où une perte importante de sa masse musculaire. "Je ne suis pas ravie d'être maigre, et beaucoup d'entre vous me répètent que je le suis trop. Vous me conseillez de manger un burger, mais devinez quoi ? C'est ce que je fais, encore et encore. J'ai passé ces derniers mois clouée au lit. Les circonstances font que je n'ai aucun contrôle sur la nouvelle apparence de mon corps", a-t-elle ajouté.

La jolie blonde, en couple avec le beau Dominic Sherwood du film Vampire Academy, s'est ensuite défendue d'être anorexique et a promis à ses fans qu'elle travaillait dur pour rester forte et en bonne santé et qu'ils n'avaient aucune raison de s'inquiéter. "Ce n'est pas la première fois que je tombe et ça m'arrivera sans doute encore à l'avenir mais je suis inébranlable et forte et je vaincrais tous les obstacles", a-t-elle conclu.