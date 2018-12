Sarah Hyland : Mort de son cousin de 14 ans, son appel à l'aide pour son oncle

Sarah Hyland a révélé sur son compte Instagram, suivi par 6 millions d'abonnés, que son cousin Trevor Canaday avait été tué par un automobiliste sous l'emprise de l'alcool, samedi 1er décembre 2018. L'actrice de 28 ans a partagé le lien d'une cagnotte car son oncle Bryan, qui a survécu à l'accident de voiture, a besoin de lourdes opérations.

La jolie star de Modern Family, qui a partagé des photos de son cousin et s'en est prise au chauffard incriminé en le citant nommément – il aurait déjà deux arrestations pour conduite sous influence à son actif –, a renvoyé ses followers vers le site de GoFundMe où une cagnotte a été lancée dans l'espoir d'atteindre 10 000 dollars. Une somme qui servira à payer les obsèques de l'adolescent ainsi que les frais médicaux de son père. "Voici mon cousin de 14 ans, Trevor. Hier, il a été tué par un chauffeur ivre. Mon oncle est encore à l'hôpital et a besoin de subir d'autres opérations", a-t-elle écrit.

Sur la page de la cagnotte, lancée par Becky, la mère de Trevor, et ses deux soeurs, Tessa et Zoee, on en apprend un peu plus sur les conditions de l'accident. "Ils conduisaient pour se rendre à une soirée de chorale et ont été impliqués dans un grave accident à cause d'un chauffard ivre. Bryan est en guérison physique mais malheureusement Trevor s'est envolé et il chante et joue au foot au Paradis. Trevor était drôle, malin, créatif, athlétique, taquin et aimé de tout le monde. Sa mémoire vivra de tant de manières. S'il vous plaît, aidez cette famille à apaiser sa douleur en s'épargnant la question de l'argent pour se concentrer sur une guérison émotionnelle", peut-on lire.

Sarah Hyland a remercié ses complices de Modern Family, Ariel Winter et Nolan Gould, qui ont à leur tour partagé le lien de la cagnotte sur leur propre compte.

Thomas Montet