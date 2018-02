Sarah Jessica Parker : "Kim Cattrall a dit des choses très blessantes..."

Sarah Jessica Parker n'a pas encore commenté le dernier message, très virulent, posté par Kim Cattrall sur Instagram où elle se voyait reprocher d'être "hypocrite" et de profiter de la "tragédie" autour de la mort du frère de l'actrice mais elle a tout de même tenu à exprimer sa peine face aux récentes déclarations de son ancienne partenaire de Sex and the City...

C'est auprès de People que Sarah Jessica Parker a répliqué. Alors qu'un troisième volet ciné de Sex and the City était au coeur des interrogations, l'actrice s'était dite favorable alors que Kim Cattrall non. Des rumeurs, alimentées par la première, laissaient entendre que c'était la faute de la seconde et de ses caprices auprès de la production... "Je n'ai jamais évoqué cela. J'ai simplement dit que certains d'entre nous étaient déçus que le film ne se fasse pas", a-t-elle dit.

L'interprète de Carrie Bradshaw a ajouté : "Je n'ai jamais commenté l'entretien de Kim avec Piers Morgan, dans lequel elle a dit des choses très blessantes sur moi. On a eu cette expérience et c'était génial, et ça n'aura jamais d'équivalent. Nous avons eu un lien avec un public, avec la ville, avec l'équipe, et on a pu raconter ces incroyables histoires. Je ne veux foutre ça en l'air. Je ne pourrais pas imaginer quelqu'un d'autre pour jouer ce rôle. Alors il n'y aucune guerre. Tout a été fabriqué car, en vrai, je n'ai jamais rien dit. Et je ne le ferai jamais car elle a dit ce qu'elle avait besoin de dire et c'est son privilège."

Thomas Montet