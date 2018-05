Sarah Jessica Parker : Rare tapis rouge avec ses jumelles, Marion et Tabitha

Jeudi 3 mai 2018, Sarah Jessica Parker faisait partie des nombreux invités à assister au gala printanier du New York City Ballet, un événement organisé au Lincoln Center, en plein Manhattan. Vêtue d'une robe vert d'eau, les cheveux coiffés en un élégant chignon haut, l'actrice de 53 ans s'était rendue à l'événement avec ses jumelles, Marion et Tabitha (9 ans le mois prochain).

Apprêtées de robes fleuries, les fillettes étaient absolument adorables et ont visiblement hérité du sens du style de leur célèbre maman. Sacs et bandeaux assortis, elles ont foulé le tapis rouge en prenant timidement la pose devant les photographes. Rares sont les fois où la star de Sexy and the City s'affiche avec ses enfants lors d'événements officiels. Leur dernière (et vraisemblablement première) apparition remonte au mois d'avril 2017, lorsque la famille avait assisté à la première de la comédie musicale Charlie et la Chocolaterie à Broadway. A l'époque, l'époux de la star américaine Matthew Broderick et leur fils aîné, James (15 ans), étaient également présents.