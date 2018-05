Sarah Jessica Parker : Reine du Met Gala... avec une crèche sur la tête !

Entre la robe Versace de Blake Lively, l'angélique Katy Perry, la robe gothique de Madonna et ou la tenue papale revisitée par Rihanna, le Met Gala 2018 a offert son lot de tenues spectaculaires à New York ce lundi 7 mai. Fidèle à l'événement depuis plusieurs années et toujours aussi audacieuse dans ses tenues, Sarah Jessica Parker a elle aussi créé l'événement lors du rendez-vous de mode le plus prisé au monde.

La star de la série Sex & The City a encore aimanté tous les regards en débarquant sur le tapis rouge, habillée de la tête aux pieds par Dolce & Gabbana. Si la maison de couture n'a jamais caché ses influences puisées dans l'imagerie religieuse et catholique, la carte blanche laissée à SJP a versé sans surprise dans le grand spectacle. L'actrice de 53 ans portait une longue robe dorée décorée de quelques coeurs rouges et, sur la tête, une imposante crèche. Tout en simplicité.

"J'ai bien compris. Tout le monde a droit d'exprimer son avis, mais je colle toujours au thème et je fais très attention à sa signification. Chaque année, avec beaucoup de considération, de recherches et de conviction", avait-elle expliqué précédemment, faisant écho à ses tenues très commentées. Côté bijoux, Sarah Jessica Parker avait opté Fred Leighton et Jennifer Fisher.