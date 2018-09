Sarah Jessica Parker : Robe fendue à Deauville, elle irradie de beauté

C'était le grand événement glamour de ce 44e Festival du cinéma américain de Deauville : la venue, en chair et en os, de Sarah Jessica Parker. Jeudi 6 septembre 2018, la célèbre station balnéaire s'est parée de ses plus beaux atours afin de recevoir comme il se doit la star américaine, bien connue pour la série culte Sex & The City.

Sur le tapis rouge, tout le monde n'avait d'yeux que pour elle. Ravissante dans une robe portefeuille bleu nuit ornée de sequins et dénichée chez Prabal Gurung, SJP a envoûté le public et fait crépiter les flashs. La venue à Deauville de l'iconique interprète de Carrie Bradshaw avait une double raison : un prix d'honneur, le Deauville Talent Award, ainsi que la présentation d'un film, Blue Night, dont elle est la vedette (avec Renée Zellweger) mais aussi la productrice. Le long métrage, réalisé par le jeune Français Fabien Constant, suit une chanteuse de jazz de New York recevant un terrible diagnostic à la veille de commencer une tournée.