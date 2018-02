Sarah Jessica Parker : Ses mots touchants pour Kim Cattrall, en deuil...

Le temps d'un instant, Sarah Jessica Parker a mis de côté sa colère contre son ancienne partenaire de Sex and the City, Kim Cattrall. La seconde a récemment annoncé la mort de son frère Chris et a depuis reçu les condoléances de la première...

Sur Instagram, dans la section des commentaires accompagnant la photo de Kim et son frère, Sarah Jessica Parker a écrit : "Chère Kim, je t'envoie tout mon amour et mes condoléances à toi et tes proches en mémoire de votre frère aimé." Un petit message touchant après les critiques que se sont échangées les deux femmes suite à l'annonce d'un projet avorté de troisième film tiré de Sex and the City, soi-disant en raison de caprices de Kim Cattrall avec la production...

Sur la même publication Instagram, Cynthia Nixon a elle aussi posté un message pour son ex-collègue. "Hello Kim, c'est une nouvelle atroce. Je suis désolée d'apprendre ça. Je t'envoie tout mon amour", a-t-elle écrit.