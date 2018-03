Sarah Lavoine divorce : Qui est vraiment cette femme à succès ?

Des Lavoine, le grand public connaît bien évidemment Marc, le chanteur aux yeux revolver, à la voix rocailleuse si envoûtante, et depuis plusieurs années, l'acteur à succès. Dans son ombre évolue depuis plusieurs années Sarah Lavoine. Sans souffrir de la médiatisation de son mari, et sans s'en servir non plus, la quadragénaire bientôt divorcée s'est forgé son propre empire dans le design et la création...

C'est en 2002 que Sarah Lavoine se lance définitivement en créant son propre cabinet d'architecture d'intérieur. Décorer, façonner, illuminer, sublimer les intérieurs, c'est sa passion et indéniablement son savoir-faire à en juger par ce que sa marque, Maison Sarah Lavoine (MSL), propose sur son site officiel. Entre projets privés (maisons, lofts, appartements) ou publics (hôtels et restaurants), Sarah Lavoine va vite s'imposer comme une figure incontournable de l'esprit parisien cosmopolite.

On lui doit par exemple les intérieurs du restaurant Victoria 1836, l'un des plus beaux hôtels particuliers parisiens, l'ambiance feutrée du Roch, le Club 13 de Claude Lelouch, l'hôtel le Jardin de Neuilly, le restaurant Orient Extrême ou encore le Elle Café à Tokyo. Sa marque de fabrique, le Bleu Sarah Lavoine imaginé avec Ressource Peintures, partie intégrante de son style.

Je ne pense pas que mon nom m'ait aidée professionnellement

Nul doute qu'elle a beaucoup hérité du regard de sa maman, Sabine Marchal, elle aussi décoratrice, et peut-être de son père, Jean-Stanislas Poniatowski, qui était directeur de Vogue. Les plus grandes marques font appel à cette figure parisienne par excellence, Comptoir des Cotonniers pour lequel elle pose avec sa fille Yasmine ou La Redoute, pour qui elle signe une collection en 2009. Avec en outre une émission (Design by Sarah Lavoine sur la chaîne Odyssée), deux boutiques et un livre plus tard, la businesswoman est sur tous les fronts.

"Je ne pense pas que mon nom m'ait aidée professionnellement. Je l'ai pris parce que je trouvais qu'il était plus facile à l'usage", assurait-elle dans une interview accordée au JDD.fr. La designer et décoratrice d'intérieur de 45 ans, maman de trois enfants (Yasmine, 20 ans, Roman, 10 ans, et le petit dernier, Milo, âgé de 7 ans) avec le chanteur français, a toujours fait la distinction. "J'ai toujours essayé de scinder les deux et de ne pas me servir de la notoriété de mon mari pour réussir", avait-elle assuré.