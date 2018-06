Sarah Lavoine et sa fille face aux jeunes parents Frédéric Beigbeder et Lara

Le 20 juin 2018, le Roch Hôtel & Spa, l'adresse parisienne confidentielle et chic imaginée par la décoratrice d'intérieur Sarah Lavoine et nichée en plein coeur du 1er arrondissement de Paris, accueillait ses invités afin de fêter l'été, la musique et de leur faire (re) découvrir la terrasse de son restaurant.

Autour d'un cocktail aux saveurs estivales et élaboré par le Chef Rémy Bererd, accompagné d'un verre de rosé Caladoc ou du cocktail "Pineapple under the sea", les invités ont pu découvrir cette terrasse "plus tout à fait secrète" noyée dans la végétation et balayée d'effluves de jasmin. De nombreuses personnalités ont répondu présentes à l'invitation d'Emmanuel Blanchemanche (directeur général) : les jeunes parents Frédéric Beigbeder et sa femme Lara Malgosia Bela, Deborah François, Aïssa Maïga, Joyce Jonathan, Niels Schneider, Lola Bessis, Alma Jodorowski, Sarah Lavoine et sa fille Yasmine ou encore Julie Judd, Axelle Laffont, Ruben Alves, Karine Testa, Deborah Grall, Melle Agnès, Vincent Darré, Sandra Sisley, Eléonore de la Rochefoucauld, Yaguel Didier, Marie Beltrami, Gray Eastwood, Galia, Elisabeth Loree, Philippe Jonnart, Sophie Imbert et le maire du 1er arrondissement, Jean François Legaret... Ils ont tous apprécié ce délicieux moment annonçant officiellement les beaux jours.

Retrouvez toutes les photos de la soirée, dans notre diaporama !

Thomas Montet