Sarah Lavoine et sa fille Yasmine radieuses pour une "Photo de famille"

Sarah Lavoine et sa fille Yasmine se sont accordé une soirée cinéma en tête-à-tête à Paris, ce lundi 3 septembre 2018. L'occasion pour la mère et la fille d'afficher leur complicité - et leur ressemblance ! - le temps d'une avant-première. Toutes deux ont en effet assisté à la projection de la nouvelle comédie dramatique Photo de famille.

Les acteurs du film étaient bien évidemment de la partie. Camille Cottin a volontiers pris la pose au côté de son partenaire de réplique Pierre Deladonchamps. Tout en posant bras dessus, bras dessous avec Jean-Pierre Bacri, Chantal Lauby était également accompagnée de sa fille Jennifer Ayache, chanteuse du groupe Superbus. Seule grande absente de la soirée, Vanessa Paradis manquait à l'appel.

Dans ce nouveau long métrage réalisé par Cécilia Rouaud, Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et soeurs, mais chacun a pris ses distances au fil des ans. Gabrielle est "statue" pour touristes à Paris et mère d'un ado, Elsa est du genre à s'énerver au quart de tour et Mao, game designer, lutte contre la dépression en se noyant dans l'alcool. Leurs parents, Pierre et Claudine, sont séparés depuis longtemps. Toute la famille finit par se retrouver à l'enterrement du grand-père, sans savoir "quoi faire de mamie". En salles à partir du 5 septembre.