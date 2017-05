Sarah Lavoine et ses enfants exposés : "Peut-être qu'ils me le reprocheront..."

Heureuse maman de trois enfants, la designer et décoratrice d'intérieur Sarah Lavoine, épouse du chanteur Marc, aime régulièrement partager des clichés ou des vidéos de sa progéniture sur les réseaux sociaux. Un choix assez rare chez les people (Céline Dion y fait par exemple figure d'exception) tant ils tiennent en général à préserver leur intimité. Elle s'en explique...

Invitée de l'émission Thé ou Café, ce samedi 20 mai sur France 2, Sarah Lavoine a confié qu'elle ne voit aucun mal à dévoiler les moments intimes de sa vie familiale sur un réseau social tel que Instagram, comme le ferait n'importe quel quidam. La maman de la jolie Yasmine (19 ans), du petit youtubeur Roman (10 ans) et de Milo (7 ans) déclare : "On me le reproche beaucoup d'ailleurs (...) Ecoutez, je ne cache pas mes enfants, non mais, enfin, voilà... Peut-être qu'ils me le reprocheront un jour. Je n'en sais rien. On verra... En tout cas Yasmine a 19 ans et tout va bien."

Et Sarah Lavoine d'ajouter : "Ce n'est pas non plus une exploitation de mes enfants ! Je ne pense pas ! C'est juste l'envie de faire partager des moments de vie, des moments de bonheur (...) Peut-être qu'ils iront passer des heures chez le psy à cause de moi."