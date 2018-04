Sarah Lavoine fraîchement célibataire : Sortie sportive avec ses fils

Il en faut plus pour l'abattre. Sarah Lavoine était rayonnante samedi 24 et dimanche 25 mars à l'occasion d'une weekend un peu particulier. L'ex de Marc Lavoine participait en effet à la course "Talon Pointe by Abarth" au circuit Bugatti du Mans.

Cet événement organisé par Sandra Sisley (via son agence Sandra and Co) avait pour but de créer une nouvelle opération caritative autour de l'automobile, réservée exclusivement à des femmes. Toutes les prestigieuses invitées de ce Girls Charity Racing Challenge ont été coachées par des pilotes professionnels de l'automobile et ont été notées sur leur niveau de pilotage et leur progression (type vitesse, freinage et trajectoire). A l'issue des deux jours, les trois premières gagnantes ont reçu une dotation pour leur association.

Venue au circuit du Mans accompagnée de ses deux garçons Roman et Milo, la très populaire décoratrice était en compétition avec Hapsatou Sy, Marie-Ange Casta, Emma De Caunes, Karole Rocher, Laurie Cholewa, Mademoiselle Agnès, Sonia Sieff, Aïda Touihri et la bloggeuse Une Libanaise à Paris. Sarah n'était pas la seule à être venue accompagnée puisque Vincent Cerutti était présent pour Hapsatou, et Karoche Rocher, Mademoiselle Agnès et Aïda Touihri étaient également accompagnées de leurs enfants.

A l'issue des deux jours passés sur le circuit, c'est finalement Marie-Ange Casta qui est arrivée première et a reçu un chèque de 5000 € pour l'association Estrella.org. Arrivée deuxième, Laurie Chelewa fait gagner 3000 € à l'association Fondation ARCAD (Aide et recherche en Cancérologie Digestive). La journaliste Aida Touihri a complété le podium et remporté 2000 € pour l'association Genetic Center.

Cette course était un beau moyen pour Sarah de débuter sa nouvelle vie de célibataire sur les chapeaux de roues. Le couple vient en effet d'annoncer sa séparation après 23 ans de mariage.