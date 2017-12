Sarah Lopez en couple : Elle a retrouvé l'amour auprès d'un candidat des Anges !

En septembre dernier, Sarah Lopez annonçait sa rupture avec Vincent Queijo. Depuis, les deux ex ont pris des chemins différents. Si le beau gosse a intégré le casting de Friends Trip 4 (NRJ12), la jolie brune a quant à elle fait une brève apparition dans Secret Story 11. Et si elle n'a pas retrouvé l'amour dans la Maison des Secrets, la jeune femme s'est récemment affichée plutôt proche d'un autre candidat de télé-réalité.

Comme le révèle la rédaction de Public, Sarah Lopez s'est envolée vers Los Angeles, aux États-Unis. Sur place, la jolie brune a retrouvé Anthony Alcaraz, mannequin professionnel ayant participé aux Anges de la télé-réalité 9 (NRJ12) en anonyme.

"Au début, ils se taquinaient et se cherchaient sur Snap et par messages... Puis ils ont décidé de se voir parce qu'ils ont ressenti de bonnes vibes. Aujourd'hui, ils kiffent passer du temps dans les bras l'un de l'autre et Sarah est vraiment surprise par toutes les petites attentions d'Anthony", révèle une source proche à nos confrères. Pour l'heure, les deux tourtereaux ne se sont pas exprimés sur le sujet.