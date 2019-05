Sarah Lopez et Jonathan en couple : "On y va mollo"

Sarah Lopez et Jonathan se sont rencontrés lors du tournage de Moundir et les apprentis aventuriers 4. Ils ne se connaissaient pas, mais ils ont dû faire équipe afin de remporter la compétition. Pendant plusieurs jours, ils ont vécu comme Robinson Crusoé et ont dû remporter des épreuves physiques.

S'ils étaient déterminés à gagner l'aventure, cela ne les a pas empêchés de se rapprocher. La jeune femme de 28 ans et le footballeur de 29 ans se sont en effet mis en couple. "On avait les mêmes valeurs et les mêmes principes. Et on s'est connus dans les pires moments", a confié Sarah Lopez. Et Jonathan de préciser : "On en était au même point dans notre vie et c'est rare de rencontrer une personne qui est au même stade que soit. Elle a vécu, elle a de l'expérience, du recul sur les choses... C'est ce qui a fait qu'on s'est rendu compte qu'on était faits l'un pour l'autre."

Bonne nouvelle, les tourtereaux sont toujours ensemble aujourd'hui. Malgré la distance, ils continuent à entretenir la flamme. "On s'entend très bien. Il est dans le Sud, moi sur Paris, donc on y va mollo. On verra, on ne se prend pas la tête. La distance, c'est pas mal. Ça provoque le manque, il n'y a pas la précipitation. Je préfère, sinon ça me fait peur et je peux fuir", nous a raconté l'ancienne candidate de Secret Story.

Une fois l'aventure terminée, les tourtereaux se sont découverts autrement, bien apprêtés. Une "belle surprise" pour Jonathan, qui a trouvé agréable le fait de manger au restaurant "avec quelqu'un qui sent bon et qui ne pique plus". "Ça a été horrible pour moi. (...) Les poils, c'est horrible. On ne voit que ça. J'avais des poils partout", a souligné la candidate.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.