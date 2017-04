Sarah Lopez (Les Anges 9) : "Kim a peur de tomber dans l'oubli"

Alors que les Anges de la neuvième saison sont tous rentrés en France et que certaines tensions commencent à éclater à l'écran, Sarah Lopez, star du programme aux côtés de son amie Mila Jasmine, n'hésite pas à régler ses comptes avec certains par médias interposés.

Interrogé par nos confères de Purebreak, selon la petite amie de Vincent Queijo, Kim Glow serait instable : "Elle a deux visages, deux comportements. C'est une fille instable. Un coup, il y a Sophie (son vrai prénom) et un autre coup, il y a Kim. Kim est un personnage qu'elle se donne, elle me l'a souvent dit. Il fonctionne très bien en télé. Après, je déteste les gens faux et je suis quelqu'un sans filtre. En off, j'ai pu voir une autre image d'elle, un autre comportement que je n'ai pas apprécié. Pour moi, elle a deux personnalités... Sophie, c'est une fille douce, gentille. On aurait continué notre amitié si elle était restée Sophie."

Lorsque la journaliste poursuit et lui demande ce qu'il s'est vraiment passé au sein du trio de bombes, ni une ni deux, Sarah répond : "Vous verrez que j'ai eu une altercation avec elle dans l'émission. Elle a tenu des propos très méchants à l'égard de ma mère et des parents de Vincent, ce que je ne tolère pas. Je veux bien qu'on ait des embrouilles, c'est la vie, mais il y a un truc qui s'appelle le respect."

Mais ce n'est pas tout : "Quand on n'a plus de respect envers une personne, pour moi, c'est terminé. Maintenant, elle s'attaque beaucoup à Milla alors que l'émission est terminée. Je trouve ça dommage de s'acharner comme ça. Après, Kim a peut-être peur de tomber dans l'oubli. Elle veut encore créer du buzz et s'attaquer gratuitement à Milla."

Désormais, les choses sont claires entre Sarah Lopez et Kim Glow. Vivement la suite des épisodes pour découvrir les prochaines altercations...

WJ