Sarah Lopez (Les Anges 9) torride en bikini : Les photos de son shooting

Début janvier, Sarah Lopez s'est envolée pour Miami pour le tournage des Anges 9 dans le but de percer dans le mannequinat. Et dès son premier rendez-vous professionnel, la petite amie de Vincent Queijo a fait mouche. Elle a tapé dans l'oeil du directeur de casting, contrairement à son amie Mélanie. Et son succès ne s'est pas arrêté là !

La jeune femme révélée dans Secret Story 10 (NT1) a eu la chance de partir à Cuba en compagnie d'Anthony, Evy et Thomas afin de réaliser le shooting pour la marque de maillot de bain qui l'a choisie comme égérie. Une séance photo diffusée au cours de l'épisode de ce mardi 28 mars 2017 qui a clairement fait grimper la température.

Purepeople peut d'ailleurs vous proposer en exclusivité de découvrir les photos torrides du shooting de Sarah dans le diaporama. On peut l'admirer poser dans différents maillots de bain sur une plage. Un régal pour les yeux.