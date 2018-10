Sarah Lopez (Les Anges) : Son témoignage bouleversant sur le cancer de sa mère

En octobre 2018, pour la 25e année consécutive, la campagne de lutte contre le cancer est mise en lumière tout le mois afin d'intensifier l'information sur le sujet. Pour la candidate de télé-réalité, Sarah Lopez, cet Octobre rose est l'occasion d'évoquer son combat très personnel.

En effet, sur Instagram ce mardi 9 octobre, l'ex de Vincent Queijo a témoigné à travers un long post de la souffrance de sa mère, à qui les médecins ont diagnostiqué un cancer du sein le 3 août 2017. Une annonce qu'elle n'avait encore jamais faite auparavant auprès de ses fans : "J'en ai versé des larmes. En cachette, toujours. Devant vous, il en était en effet hors de question. Par pudeur, j'ai gardé cela pour moi et parce que j'avais aussi envie de rester la jeune femme rigolote et toujours souriante que vous connaissez", commence-t-elle à écrire en légende avant de sensibiliser sa communauté à ce fléau qui touche 54 000 femmes par an en France.

"Je ne cherche ni compassion ni followers... toute votre énergie, je veux, si vous m'appréciez (et même si ce n'est pas le cas) que vous l'apportiez à la lutte contre cette maladie qui fait pleurer des femmes et familles entières. Si vous en connaissez, entourez-les, ne les lâchez jamais."

Heureusement, la mère de Sarah fait partie des 99% des cas qui guérissent et peuvent continuer à vivre leur vie. Désormais très concernée, Sarah Lopez appelle sa communauté à se pencher sur la question : "Ma maman s'en est sortie. C'est mon plus beau cadeau. Je vous le demande du fond du coeur, soutenez cette cause."