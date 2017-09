Sarah Lopez : Sa folle soirée avec son ex, footballeur !

Après plusieurs mois d'amour, Sarah Lopez et Vincent Queijo ont rompu. Si le beau gosse s'est envolé pour Bali où il tourne actuellement la saison 4 de Friends Trip (NRJ12), la jeune femme est quant à elle restée à Paris. Et, d'après les informations de nos confrères de Public, l'ex-candidate de Secret Story 10 a renoué avec un célèbre footballeur.

Sarah Lopez a, comme ils l'affirment, été aperçue en compagnie de son ex, Florian Thauvin, récemment séparé de sa chérie Charlotte Pirroni, laquelle rejoint la bande de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). La candidate de télé-réalité et le footballeur se seraient affichés plutôt complices au Titty Twister, une boîte de nuit parisienne.

"Ils étaient vraiment très très proches, ils n'ont pas arrêté de rire ensemble. On aurait dit un couple !", révèle un employé de l'établissement. Pour rappel, Sarah Lopez et le milieu offensif de l'Olympique de Marseille ont été en couple pendant un an, avant que la jolie brune intègre la Maison des Secrets. Mais, pour l'heure, les deux ex ne se sont pas exprimés sur leur relation.

De son côté, Vincent Queijo semble s'être rapproché d'une autre candidate de télé-réalité sur le tournage de Friends Trip 4. En effet, sur Snapchat, il semble plutôt proche d'Astrid Nelsia, révélée dans Les Princes de l'amour 4 (W9). Affaire à suivre...