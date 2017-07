Sarah Lopez (Secret Story 10) : Son nouveau look fait sensation !

Depuis son passage dans Secret Story 10 (NT1), Sarah Lopez a bien changé. En effet, ces derniers jours, la chérie de Vincent Queijo a dévoilé son tout nouveau look. Ainsi, sur Instagram, la jeune femme a partagé une nouvelle photo d'elle. Et, dessus, elle apparaît les cheveux bruns, courts et lisses.

Un changement capillaire qui n'est pas passé inaperçu auprès de ses fans... "Magnifique ça te va super bien", "Super jolie", "Sublime", "Tellement belle Sarah", "Une beauté", ont alors lâché les internautes sous le cliché.