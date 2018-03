Sarah Martins (Les Anges 10) et la chirurgie esthétique : Ce qu'elle a retouché

Sarah Martins s'assume à 100%. Au cours d'une interview accordée à Purepeople, la candidate des Anges 10 (NRJ12) a admis avoir eu recours à la chirurgie esthétique afin de gommer ses complexes : "J'ai refait mon nez. Après j'ai fait quelques petites injections, des petites conneries. J'ai refait ce que j'avais envie de faire. Je pense qu'on a tous des complexes et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir y remédier, donc pourquoi dire non."

Si elle est aujourd'hui très heureuse du résultat, l'ancien flirt de Vincent Queijo n'a pas caché que cela avait été très dur psychologiquement : "L'opération du nez, c'est une opération qui est assez difficile psychologiquement. La douleur était là, bien sûr, mais ça a surtout été psychologique. Quand on se réveille à vingt-cinq ans avec un visage et qu'on se réveille avec un autre après l'opération, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Après, c'est ce que je voulais, donc je l'ai assumé."

Aujourd'hui, la grande amie d'Amélie Neten ne compte pas subir une autre opération. Reste à savoir si elle changera d'avis à l'avenir.

