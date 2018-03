Sarah Martins (Les Anges 10) fiancée par le passé : Révélations...

Après Friends Trip 4, Sarah Martins a accepté de faire son retour dans Les Anges 10 (NRJ 12). Purepeople l'a rencontrée dans le cadre de la conférence de presse de l'émission, le 9 mars dernier. Et elle n'a pas échappé à notre interview Power of Love.

Nous avons donc appris qu'elle avait rencontré son premier amour à l'âge de 17 ans et demi et que l'histoire a duré jusqu'à ses 21 ans : "Donc oui, c'est une relation qui m'a marquée. Je me suis fiancée." Leur histoire n'a malheureusement pas duré, une grosse déception pour la jeune femme de 25 ans. Elle a toutefois relativisé en faisant de cette blessure un atout : "Ça m'a rendue plus forte."

Autre mauvais souvenir, sa rencontre avec un jeune homme présenté par l'une de ses amies : "À ma plus grande surprise, au restaurant, ce n'était pas du tout ce que j'attendais. (...) Je suis partie dans les toilettes pour envoyer un message à ma copine pour lui dire qu'il était horrible. Sauf que je me suis trompée, j'ai envoyé le message au mec. Donc j'ai peut-être mis une demi-heure à sortir des toilettes et, quand je l'ai fait, il n'était plus là." La candidate de télé-réalité s'est aussi souvenue du jour où elle a rompu par SMS avec l'un de ses copains ou du jour où elle a été trompée : "Ça m'a remise totalement en question. Je pense que c'est la pire des choses que l'on peut faire à une femme."

