Sarah Michelle Gellar : La star de "Buffy" victime de dépression post-partum

Personnalité engagée à Hollywood, Sarah Michelle Gellar a profité d'une publication postée mardi 9 mai sur Instagram pour s'attaquer aux mesures prises par Donald Trump au sujet de sa toute nouvelle réforme santé.

Alors que les lois promises par le président américain menacent d'abroger définitivement l'Obamacare (assurance santé mise en place par Barack Obama en 2010), mettant ainsi en danger le quotidien de millions d'Américains dans le besoin (le texte menace le Planning Familial et prévoit notamment une diminution drastique des subventions), la star de Buffy contre les vampires a souhaité élever la voix pour faire part de son expérience.

Sachez que vous n'êtes pas toutes seules

Mère comblée de deux enfants (Charlotte, 7 ans, et Rocky, 4 ans, nés de son mariage avec Freddie Prinze Jr.), la star de 40 ans a ainsi révélé pour la première fois avoir été victime d'une lourde dépression post-partum après la naissance de sa fille. C'est la toute première fois que Sarah Michelle Gellar, réputée très discrète sur sa vie privée, évoque cette souffrance du passé. "Avoir des enfants est merveilleux, ça change une vie, et on est rarement préparé pour ça. J'aime mes enfants plus que tout au monde. Mais comme beaucoup de femmes, j'ai aussi souffert de dépression post-partum après la naissance de mon premier bébé", a écrit l'actrice hollywoodienne.

Dans les semaines qui ont suivi la naissance de Charlotte, Sarah Michelle Gellar a donc fait appel à un médecin spécialisé. "J'ai reçu de l'aide, et j'ai réussi à m'en sortir, et chaque jour a été un cadeau depuis. A toutes celles qui traversent ça, sachez que vous n'êtes pas seules et que cela s'arrange vraiment. Et si vous pensez que la dépression post-partum doit être couverte par la protection sociale, merci de prendre un moment pour vous rendre sur callmecongress.com aujourd'hui, faites-leur savoir", a-t-elle conclu.