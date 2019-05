Sarah Palin, 55 ans : l'ex-gouverneur bientôt grand-mère pour la 6e fois

Les heureux événements s'enchaînent pour Willow Palin, qui s'est mariée avec Ricky Bailey en septembre dernier. Leurs jumeaux vont ainsi agrandir une famille déjà bien remplie. Sarah Palin est mère de cinq enfants : deux garçons prénommés Track et Trig (30 et 11 ans), et trois filles, Bristol, Willow et Piper (28, 24 et 18 ans). La Républicaine et ancienne colistière de John McCain est déjà grand-mère de cinq petits-enfants, deux par son fils aîné Track et trois par sa fille Bristol. Cette dernière s'est fait connaître du grand public en tombant enceinte de son premier enfant à 17 ans. Depuis, elle a participé à différentes émissions de télévision américaine telles que Danse avec les stars.