Sarah Stage à nouveau enceinte : Un ventre inexistant à 5 mois de grossesse

"J'ai un petit ventre, mais cette fois-ci la grossesse est un peu différente. Mon médecin dit que je porte le bébé un peu plus bas. Je suis très heureuse que James ait un petit frère et quelqu'un avec qui jouer. Je suis bien plus fatiguée que la première fois, parce que je dois m'occuper d'un enfant en bas âge et courir après ce n'est pas de tout repos. Mais je ne me plains pas, je suis très heureuse", a-t-elle confié au magazine People.

Malgré sa grossesse, la bombe de 33 ans qui prétend ne pas s'inquiéter des changements physique que celle-ci implique, continue de s'entraîner dur. "J'ai consulté mon entraîneur et mon médecin pour être certaine que je puisse continuer à m'entraîner. Ils m'ont seulement dit de soulever des poids moins lourds. Si vous écoutez votre corps, ça sera toujours trop lourd, donc j'en fais un peu moins. Je n'y vais pas aussi fort que d'habitude", a-t-elle ajouté.

Pour entretenir son corps de rêve tout en gardant son fils de deux ans à l'oeil, Sarah Stage a trouvé la parade. Elle a fait construire une salle de gym à domicile. Elle assure ne s'entraîner que 5 à 10 minutes par jour. Bizarrement, on a du mal à la croire.

Coline Chavaroche