Sasha et Malia Obama : Leur dernière nuit à la Maison Blanche était épique !

Qui ne rêverait pas de vivre telles des princesses à la Maison Blanche ? Sasha et Malia Obama, filles du 44e président des États-Unis, ont exaucé leur rêve de petite fille durant une nuit particulièrement agitée dans la résidence désormais occupée par Donald Trump !

Alors que le couple présidentiel formé par Barack et Michelle Obama s'apprêtait à plier bagage, les adolescentes ont décidé de célébrer leur dernière nuit à la Maison Blanche comme il se devait. Les jeunes filles ont choisi de passer leurs dernières heures en tant que résidentes de la White House avec des amis et beaucoup de junk food - contre laquelle leur mère se bat, grande activiste de la lutte contre l'obésité infantile...

"Le jour de l'investiture, mes filles ont fait une soirée pyjama parce que bien sûr, elles sont tellement normales qu'elles m'ont dit : 'Huit copines vont venir dormir chez nous parce que c'est notre dernière nuit à la Maison Blanche et nous voulons des pizzas et des nuggets', et je me suis dit, vraiment ?" a déclaré Michelle Obama à nos confrères américains du site Today.

Michelle Obama a également expliqué lors d'une interview pour l'American Institute of Architecture que depuis leur retour de vacances, toute la petite famille Obama séjourne dans une maison à Washington dans le quartier de Kalorama, jusqu'à ce que Sasha termine ses études au lycée. Leur installation s'est plutôt bien déroulée, apprend-on.